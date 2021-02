Grossesse : A poil, Emrata se compare à Winnie l’ourson

Enceinte, Emily Ratajkowski n’a pas le moral. Elle l’a fait savoir à ses 27 millions d’abonnés sur Instagram.

Il arrive parfois que les femmes enceintes ne se sentent pas au top physiquement. Et les stars ne sont pas épargnées. Ainsi, Emily Ratajkowski a partagé avec ses followers sur Instagram son petit coup de blues du moment, naturellement avec un de ces selfies dénudés dont elle a le secret. «Parfois, je me sens comme Winnie l’ourson sous forme humaine. D’autres fois, comme une déesse de la fertilité avec un cul à croquer», a posté le mannequin américain de 29 ans, dont le premier enfant devrait arriver au printemps 2021. Elle a ajouté, sur une note plus positive, que de «toute façon» elle savait que ce ventre allait «lui manquer» très bientôt, tout comme les «coups de pieds» qu’elle sent à l’intérieur.