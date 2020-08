Saint-Gall

À poil sur le canapé d’un inconnu après un tour en forêt sous LSD

La police a retrouvé deux individus nus à trois heures d’intervalle, après qu’ils aient consommé des substances.

La police s’est alors enquise de la localisation du frère. Elle a découvert que ce dernier avait déjà été retrouvé par une patrouille, trois heures plus tôt. Il errait en pleine ville, tout aussi nu que son frère et pas plus capable de prononcer la moindre parole. Les deux hommes, âgés de 26 et 32 ans, ont ensuite pu être réunis… dans les locaux de la police, où ils ont passé la nuit, avant de pouvoir s’en aller jeudi matin, informent les forces de l’ordre dans leur communiqué.