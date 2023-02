Vaud: A 89 ans, il monte au créneau pour ses boîtes

Vaud : À presque 90 ans, il n’hésite pas à monter au créneau pour ses boîtes

Dépannage, vente, petits travaux et entretien de véhicules. C’est en résumé les activités quotidiennes d’un Vaudois de 89 ans et de sa vingtaine de collaborateurs, répartis dans cinq sociétés. Reste que, selon le Service des automobiles et de la navigation (SAN), il ne s’agit pas de garages à proprement parler et, dès lors, on lui refuse les plaques «U» qu’il réclame depuis trois ans. Ces refus, il les a contestés devant le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral. Sans succès. «Tous basent leurs décisions sur les documents fournis par le SAN! Mais personne n’est jamais venu voir ici si ce qui est écrit dans ces documents est correct, alors que pour nous, ça ne l’est pas!» déplore l’entrepreneur dans les colonnes de «24 heures».