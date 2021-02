«La vaccination contre le coronavirus pour les enfants arrivera, même s’ils n’appartiennent actuellement pas au public cible», a-t-il expliqué dans l’interview de Medinside. Le professeur en infectiologie de l’Université de Zurich y a ajouté «qu’il est encore assez incertain si la propagation du virus est accélérée ou ralentie par les enfants» et que «si la situation épidémiologique dans cette catégorie d’âge venait à changer, il serait important de les vacciner».

Des interrogations subsistent

Ces propos soulèvent des questions éthiques. «Les vaccinations ne se différencient pas d’une prise de sang dans la pratique et elles nécessitent en effet une autorisation des patients», explique Heidi Zinggeler Fuhrer, vice-présidente de la faîtière des médecins de famille et de l’enfance. Un mineur de 16 ans pourra prendre la décision, là où un enfant de dix ans n’aura pas son mot à dire.

Anu Sivaganesan, juriste au Lobby suisse de l’enfant, relève que «les parents, d’autres institutions et le personnel de santé ont un mot à dire dans ce type de choix». Dans le cas d’un différend sur la décision de vaccination entre l’enfant et le représentant légal, le discernement est fixé au cas par cas au niveau juridique.

Les vaccins ont jusqu’à présent seulement été administrés à des adultes. Ruth Baumann-Hölzle, directrice d’institut à la Fondation Dialog Ethik, organisation à but non-lucratif active dans la santé publique, souligne que «les médicaments agissent de manière bien différente pour les enfants, les femmes, les hommes, les personnes âgées et les jeunes». Selon elle, la vaccination des enfants contre le coronavirus reste éthiquement discutable si l’on considère les nombreuses lacunes scientifiques et les incertitudes encore existantes sur le sujet.