Pandémie : À quand une pilule anti-Covid sur les étagères des pharmacies?

Alors que la recherche s’est dans un premier temps concentrée sur les vaccins, les investissements se tournent vers des médicaments pour soigner le Covid-19. Mais aucun traitement n’est attendu avant 2022.

Plusieurs années seront nécessaires afin que les vaccins soient disponibles partout. Et même une fois qu’ils seront largement dispensés, certaines personnes refuseront toujours la piqûre. Enfin, un très petit pourcentage de personnes vaccinées tombent malgré tout malades.

Qu’est-ce qu’un antiviral?

Des antiviraux existent déjà contre d’autres virus, par exemple le VIH responsable du sida, ou celui de la grippe (prescriptions de Tamiflu). Au début de la pandémie, les financements et la recherche se sont concentrés sur le développement des vaccins, expliquant en partie le retard pris pour mettre au point des antiviraux contre le coronavirus.

«Ils introduisent une mutation dans le virus et, lorsque cela se produit plusieurs fois, ces mutations diminuent la capacité du virus à se répliquer», résume-t-elle. La maladie ainsi freinée, les cas graves, les hospitalisations et les décès peuvent être évités.

Les projets en cours

Deux projets sont actuellement relativement avancés, testés sur plus d’un millier de personnes (essais cliniques de «phase 3»). Le premier est celui du laboratoire pharmaceutique américain Merck, en partenariat avec la société de biotechnologies Ridgeback Biotherapeutics. Le produit s’appelle Molnupiravir. D’abord développé contre la grippe, il a été modifié et se présente sous forme de pilules, qui doivent être prises deux fois par jour, pendant cinq jours.

Le traitement a été très bien toléré par les quelques centaines de personnes l’ayant déjà suivi. Des analyses sur plusieurs dizaines d’entre elles ont montré que le virus n’était plus détectable au bout de cinq jours pour toutes celles traitées au Molnupiravir, mais il l’était toujours chez 26% du groupe placebo. Les résultats d’essais chez 1450 adultes supplémentaires sont attendus à l’automne.

Le second projet est celui de l’entreprise pharmaceutique suisse Roche, en partenariat avec l’américaine Atea Pharmaceuticals. Appelé AT-527, le traitement est testé chez environ 1400 participants en Europe et au Japon, cette fois dès 12 ans. «Nous nous attendons à demander une autorisation aux régulateurs d’ici à la fin de l’année et à lancer le médicament en 2022», a déclaré à l’AFP Jean-Pierre Sommadossi, PDG d’Atea.