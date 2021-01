«On s’ennuyait, alors on a commencé à construire un bonhomme de neige», explique Laurids Hälg de Degersheim (SG). Tout a débuté par un petit bonhomme qui a grandi au fil du temps avec l’aide de Sara, Adrian et Fin. Au bout de trois jours d’efforts, les quatre amis ont réussi à terminer une sculpture de neige de 5 mètres de haut.

«Nous n’avions aucun plan, nous avons fait ça au petit bonheur la chance», commente le jeune Saint-Gallois de 15 ans. Le plus gros souci a été l’approvisionnement en neige. «Plus il prenait de la hauteur et du ventre, plus les charges devenaient lourdes et encombrantes ajoute l’ado. C’était épuisant, mais le jeu en valait la chandelle. Même nos parents ont trouvé la démarche cool!»