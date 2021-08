Epidémie : A quel point le virus de Marburg, cousin d’Ebola, est-il dangereux?

Le virus, hautement virulent et qui provoque des fièvres hémorragiques comme Ebola, est apparu en Guinée.

Un cas a été détecté dans le sud de la Guinée, près des frontières de Sierra Leone et du Liberia. Il s’agit d’un homme décédé le 2 août et dont les symptômes remontent au 25 juillet. (photo d’illustration).

Un premier cas de la maladie à virus de Marburg , hautement virulente, a été enregistré en Guinée, le premier cas en Afrique de l’Ouest, ont indiqué lundi l’OMS et le gouvernement guinéen. À Genève, l’Organisation mondiale de la santé a jugé «élevée» la menace au niveau national et régional, mais «faible» au niveau international.

«La maladie à virus de Marburg a été détectée moins de deux mois après que la Guinée a déclaré la fin de l’épidémie d’Ebola qui avait éclaté au début de l’année», a souligné le bureau africain de l’OMS. Le virus est un cousin à peine moins meurtrier qu’Ebola, contre lequel il n’y a ni vaccin ni traitement, et qui se manifeste par une fièvre aiguë accompagnée d’hémorragies internes et externes entraînant la mort dans 50% des cas en moyenne.

D’où vient le virus?

Comment se transmet-il?

Quels en sont les symptômes?

Les premiers symptômes sont des douleurs musculaires, des maux de tête et de la conjonctivite, suivis de maux de gorge, vomissements, diarrhées, éruptions cutanées et hémorragies. Il peut ainsi être difficile de distinguer la maladie à virus Marburg d’autres pathologies comme le paludisme, la fièvre typhoïde, le choléra ou d’autres fièvres virales hémorragiques.

Quels traitements possibles?

Il n’existe aucun vaccin ou traitement homologué à ce jour. Plusieurs traitements à base de produits sanguins, de thérapies immunitaires et de traitements médicamenteux sont en cours de développement, a souligné l’OMS. La réhydratation par voie orale ou intraveineuse et le traitement des symptômes spécifiques améliorent les taux de survie. Mais le virus est particulièrement meurtrier, tuant ses victimes dans un cas sur deux en moyenne.

Comment endiguer une éventuelle épidémie?

Les précédentes flambées

En Afrique, des flambées précédentes et des cas sporadiques ont été signalés en Afrique du Sud, en Angola, au Kenya, en Ouganda, et en République démocratique du Congo. La plus grave épidémie répertoriée à ce jour était survenue en 2005 dans le nord de l’Angola, faisant 329 morts sur 374 patients recensés.

Premier cas en Afrique de l’ouest

Le cas a été détecté dans la préfecture de Guéckédou, dans le sud de la Guinée, dans un village situé dans une région forestière proche des frontières de Sierra Leone et du Liberia. Il s’agit d’un homme décédé le 2 août et dont les symptômes remontent au 25 juillet, a précisé l’OMS. Quelque 155 cas contacts sont suivis quotidiennement. Trois membres de la famille du patient décédé et un travailleur de la santé ont été identifiés comme des contacts étroits à haut risque et leur santé est surveillée.