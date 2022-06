Santé: A quel point traiter la ménopause? Les médecins s’affrontent

Santé : À quel point traiter la ménopause? Les médecins s’affrontent

Un article dans l’une des plus prestigieuses revues médicales a mis le feu aux poudres. Les auteurs appellent à «normaliser la ménopause» en insistant sur les aspects positifs de cette période de la vie des femmes.

Getty Images via AFP

Des invités de l’actrice britannique Naomi Watts sont présents pour célébrer sa marque de beauté et de bien-être pour la ménopause.

Donne-t-on trop de médicaments contre les effets de la ménopause? Certains chercheurs disent oui et veulent «normaliser» ce passage obligé de la vie des femmes, mais d’autres craignent d’étouffer les souffrances de nombreuses patientes. Ce débat, vieux de plusieurs décennies, vient de ressurgir et provoque de vives polémiques dans le monde médical, chaque camp se réclamant du bien-être des patientes.

Le British Journal of Medicine, l’une des plus prestigieuses revues médicales, a lancé la controverse en publiant mi-juin un article très critique quant à une «médicalisation» excessive de la ménopause. «En se concentrant exclusivement sur les symptômes, on risque d’alimenter les appréhensions des femmes», jugent les auteurs, emmenés par la gynécologue australienne Martha Hickey.