Le nouveau siège social d’Amazon, constitué de trois bâtiments individuels, a été conçu par le bureau d’architectes NBBJ. Il sera construit à Arlington, une ville américaine de l’État de Virginie. L’un des bâtiments, The Helix – une tour en forme de spirale – attire tout particulièrement l’attention des internautes.

La façade extérieure de la tour sera non seulement végétalisée, mais comportera également une espèce de sentier pédestre menant à son sommet. Le bureau d’architectes NBBJ voulait mettre l’accent sur la proximité avec la nature: «Nous voulions un design qui rende possible de travailler dans un environnement sain», déclare l’entreprise à qui l’on doit également le siège d’Amazon à Seattle.

Les travaux de cet ambitieux et colossal projet doivent démarrer en 2022. NBBJ Voilà à quoi ressemblera le nouveau siège social du géant du commerce en ligne Amazon. Le bâtiment de verre en forme de spirale, The Helix, est l’un des trois bâtiments qui le constituent. NBBJ L’immense terrain accueillera non seulement des immeubles de bureaux, mais également un parc, des sentiers de promenade… NBBJ

Accessible (en partie) au public

En plus du sentier pédestre, The Helix comprendra également plusieurs jardins intérieurs, ainsi qu’un programme pour artistes en résidence, à qui seront mis à disposition des espaces et des ressources. Le bâtiment sera également ouvert au public certains week-ends.



Les employés d’Amazon bénéficieront par ailleurs d’une crèche pour enfants, d’une garderie pour chiens, ainsi que d’une salle communale pour partager et se détendre.

Design innovant ou émoji bien connu?

Les trois immeubles de bureaux seront reliés par un parc et par une espèce de centre commercial. Au total, le nouveau siège s’étendra sur 260’000 m². Afin de se rendre d’un point A à un point B le plus rapidement possible, les employés prendront le vélo: 950 places de parking pour vélos sont prévues, ainsi que des pistes cyclables sur l’ensemble du site.