VITESSE MAXIMALE: A quelle vitesse puis-je rouler avec une remorque en Allemagne?

Question d’un lecteur de 20 minutes

En Suisse, on peut généralement rouler avec une caravane remorquée à une vitesse maximale de 100 km/h. Je vais bientôt camper au bord de la mer du Nord. Un collègue m’a dit qu’en Allemagne, on ne peut circuler à 100 km/h qu’après un contrôle technique et l’obtention d’un macaron spécial. Est-ce exact?

Réponse de Markus Peter de l’UPSA*

Oui, c’est exact. Jusqu’à fin 2020, une limite générale de vitesse de 80 km/h s’appliquait encore sur les autoroutes et semi-autoroutes suisses pour tracter une remorque. Depuis le 1er janvier 2021, ces attelages peuvent rouler à une vitesse maximale de 100 km/h dans notre pays, sous réserve que la remorque soit techniquement conçue à cet effet et que son poids total admissible soit inférieur à 3,5 tonnes. La vérification de ces informations relève de la responsabilité du détenteur du véhicule ou du conducteur.

Pour circuler en Allemagne à 100 km/h avec une voiture de tourisme tractant une remorque, il convient de remplir des exigences particulières et de les faire valider par un organisme officiellement reconnu. Ce n’est qu’ensuite que le macaron vitesse 100, qui permet de rouler plus vite, est remis au conducteur. En guise d’alternative aux organismes de contrôle basés en Allemagne, vous pouvez aussi faire contrôler votre attelage en Suisse, par exemple auprès de certains centres techniques du TCS. La confirmation officielle et reconnue en Allemagne, à savoir le macaron vitesse 100, est envoyée par courrier postal environ deux semaines plus tard.

La plupart des remorques sont homologuées par le constructeur pour une vitesse de 100 km/h. Il est toutefois judicieux, comme pour un contrôle de véhicule à moteur, de faire au préalable un rapide contrôle chez votre garagiste afin que votre attelage puisse réussir l’examen dès la première fois. L’adéquation du véhicule tracteur et de la remorque est alors contrôlée. Une attention particulière est également accordée aux pneus montés sur la remorque, car ceux-ci doivent dater de moins de six ans et être conçus pour une vitesse maximale d’au moins 120 km/h. Vous trouverez ici une liste de contrôle du TCS sur les exigences minimales, en format PDF.

À noter: ce macaron n’est pas une réglementation de l’UE, la situation concernant les attelages étant différente dans nos pays voisins. En Italie, par exemple, la vitesse maximale est généralement de 80 km/h. En France et en Autriche, par contre, tout dépend du poids et du type d’attelage. En fonction de ce dernier, les vitesses maximales peuvent aller jusqu’à 100 km/h en Autriche et 130 km/h en France. Mais il n’est pas nécessaire d’avoir un macaron comme en Allemagne.

