États-Unis : «À quelques centimètres près, cela aurait été une autre histoire»

Une Américaine qui dormait tranquillement dans son lit a failli être empalée par un arbre qui a transpercé son toit, mercredi.

Pour le réveil en douceur, on repassera. Une habitante de Spokane (État de Washington) a échappé à une mort atroce, mercredi matin. Alors que l’Américaine terminait tranquillement sa nuit, un arbre a traversé le toit de sa maison, la coinçant contre son matelas. Les pompiers sont intervenus vers 6h30, et la victime a été hospitalisée pour des blessures à la poitrine.

Selon son fils, l’habitante se porte bien et se remet de ses émotions à la maison, rapporte KREM 2. «De mon point de vue, on aurait dit que l’arbre avait empalé ma maman. Par miracle, il est venu se loger sous son aisselle, et s’est enfoncé dans sa peau. Pas d’os cassé. À quelques centimètres près, ça aurait pu être une autre histoire», témoigne-t-il.