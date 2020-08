Grande-Bretagne Des lunettes de Gandhi vendues plus de 310’000 francs

Des lunettes ayant appartenu à l’apôtre de la non-violence ont été adjugées aux enchères pour une coquette somme, en Grande-Bretagne.

«Si ça ne vaut rien, débarrassez-vous-en»

Cette paire de lunettes de vue cerclées en plaqué or était estimée entre 10’000 et 15’000 livres (entre 11’000 et 17’000 euros). Elle avait été placée dans une enveloppe déposée dans la boîte aux lettres de la maison d’enchères. «Un de mes collègues l’a ramassée, a déchiré l’enveloppe et a trouvé un mot indiquant: «Ces lunettes appartiennent à Gandhi, appelez-moi», avait raconté à la chaîne de télévision Sky News un des commissaires-priseurs, Andrew Stowe.