Berne

À qui appartient cette perruche peu farouche?

Un couple vivant à Bienne tente de retrouver le propriétaire d’un petit oiseau venu «s’installer» sur leur terrasse.

Une situation peu commune s’est produite récemment à Bienne (BE). Un lecteur se prélassait sur sa terrasse avec sa femme quand une perruche a soudainement pointé le bout de son bec. Et l’oiseau s’est montré peu farouche: «Il s’est d’abord posé sur mon bras, puis sur mon épaule. Il avait l’air de se sentir à l’aise.» Sans hésiter, le couple s’est immédiatement occupé du volatile en lui proposant de l’eau et de la nourriture.