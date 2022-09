Santé: À qui les compléments alimentaires sont-ils vraiment utiles?

Vitamines, fibres alimentaires, oligo-éléments, le marché est inondé de compléments alimentaires. Ils rapportent des milliards aux fabricants. Mais profitent-ils vraiment à ceux qui les ingèrent? Dissipons quelques idées reçues.

Les compléments alimentaires contiennent des nutriments fortement dosés tels que des vitamines ou des minéraux que l’on trouve naturellement dans les aliments. Ils sont proposés sous forme de comprimés, de gélules ou de poudres notamment. Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments et sont donc disponibles sans ordonnance.

1. Plus il y a de suppléments, mieux c’est

FAUX. On a trop tendance à prendre des vitamines et des minéraux tous les jours par mesure de précaution. On se dit qu’il n’y a rien de mal à cela. Or une surdose de suppléments peut être risquée. Elle peut causer des dommages durables à l’organisme. Malheureusement, l’indication du dosage des composants est souvent peu claire.

2. Ils sont sans effets secondaires indésirables

VRAI ET FAUX. Une surdose de vitamine D provoque des vomissements, la diarrhée et donne mal à la tête. D’autres surdoses n’ont pas de répercussions immédiates. Même si la recommandation du fabricant est respectée, vous devez vous souvenir que vous consommez également des vitamines dans votre alimentation. Il est donc difficile de trouver le dosage exact.

3. Tout le monde a besoin de suppléments

FAUX. Les médecins et les nutritionnistes ne recommandent les compléments alimentaires que dans des situations particulières. Quiconque a un mode de vie sain, actif et une alimentation équilibrée n’a pas besoin de prendre de tels suppléments. Ce n’est que dans le cas de la vitamine D. Il est conseillé de demander un conseil médical. Les suppléments sont parfois utiles durant la grossesse, l’allaitement et quand on est malade ou qu’on suit un régime végétarien ou végétalien. En cas de doute, il faut demander conseil à un spécialiste.

4. Tous les compléments alimentaires sont d’excellente qualité

FAUX. Il n’y a que très peu d’obstacles à l’homologation d’un complément alimentaire, contrairement aux médicaments. Cela signifie que les compléments alimentaires n’ont pas à subir les tests rigoureux et les contrôles de qualité requis pour les médicaments. Par conséquent, on ne peut pas toujours être sûr que tous les produits disponibles dans le commerce sont de la même qualité.

5. Ils couvrent les besoins quotidiens

VRAI ET FAUX. L’industrie des compléments alimentaires donne l’impression que nous devons atteindre une certaine quantité par jour afin d’éviter les carences. Il s’agit toutefois de valeurs moyennes. Il n’y a donc aucun problème à ne pas atteindre ces valeurs pendant plusieurs jours. Une soirée pizza bien arrosée n’a aucune incidence sur votre santé à condition qu’elle soit exceptionnelle et que votre alimentation reste équilibrée. D’autant plus si vous avez l’habitude de consommer principalement des produits frais.

6. Les compléments de synthèse sont mieux assimilés que les naturels contenus dans la nourriture