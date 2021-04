Épices - À quoi bon poivrer?

L’ajout du sel, dans un mets, va accentuer le goût des aliments. Et le poivre? Eh bien, il va apporter une touche acide, amère et un léger piquant sur la langue, ce qui donne un peu de relief aux aliments.

En grains ou moulu?

La réponse à cette question tombe sous le sens pour les gourmets: il ne faut pas acheter de poivre déjà moulu! Pourquoi? Car il s’évente et perd ses parfums. Sa saveur n’a alors plus rien de comparable avec un poivre en grain, qu’on va moudre à la minute pour assaisonner son mets.

De plus, diverses émissions et enquêtes ont démontré que le poivre moulu est source de bien des fraudes alimentaires. Des industriels y rajoutent divers composés pour augmenter leur rentabilité en vendant un produit qui n’est plus à 100% du poivre. Bref, achetez un moulin et prenez du poivre en grain! Un bon moulin en bois dure facilement une vie et, ainsi, vous êtes certain de ne pas ingérer de poussière ou de sable.