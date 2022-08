en rupture de stock: A quoi peuvent bien servir des gants de plage?

Sur liste d’attente

Skims, la marque de lingerie sculptante de la femme d’affaires et star de téléréalité, a étoffé sa ligne de maillots de bain en ajoutant les gants de plage à son assortiment. «Rehaussez instantanément votre look pour la plage. Ils sont parfaits associés à n’importe quel maillot de bain», écrit la marque.

Pour quel usage?

L’Américaine n’a pas inventé les gants de natation, mais il s’agit généralement d’un accessoire fonctionnel pour nager plus vite, garder les mains au chaud dans l’eau froide ou aider les personnes souffrant de diverses affections cutanées. Les siens, en nylon et en élasthanne, ont une fonction purement esthétique. Kim Kardashian a déclaré à «Vogue» qu’elle voulait estomper la frontière entre les maillots de bain et les vêtements ordinaires: «Mon idée a toujours été de combler le fossé entre ce que l’on porte dans l’eau et à l’extérieur et de créer une garde-robe avec des pièces qui se combinent entre elles».