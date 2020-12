L’information a été révélée par le Times. Elle fait suite aux rumeurs de plus en plus insistantes qui font état de la création future d’une «Super League» européenne réservée aux tout meilleurs clubs du continent. Pour ne pas se laisser avaler, l’UEFA cherche à se réinventer. Dès 2024, la Ligue des champions devrait se dérouler selon un format inédit. Plusieurs projets sont à l’étude. Celui venu tout droit de Suisse semble le plus apte à passer la rampe.