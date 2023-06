Déséquilibre hormonal: À quoi reconnaît-on une dépression estivale?

Vous vous sentez triste, alors que tout le monde autour de vous se réjouit de profiter du soleil? Et si la dépression estivale en était la cause?

Dehors, le ciel est bleu, les oiseaux gazouillent et certains s’apprêtent à piquer une tête dans l’eau fraîche. Alors que les uns s’en donnent à cœur joie à la piscine ou à la plage, d’autres ont bien du mal à supporter la plus belle période de l’année.

Mal-être, mauvaise qualité de sommeil, manque d’appétit et d’énergie, pensées négatives, absence totale de motivation pour les bains de soleil, les barbecues et les virées du week-end sont des symptômes que les personnes en proie à la dépression estivale connaissent bien. Elles n’ont qu’une envie: se retirer du monde pendant tout l’été. Au même titre que la dépression hivernale, plus répandue, l’estivale est saisonnière. On parle également de trouble affectif saisonnier (TAS).

Les causes

Alors que la dépression hivernale est principalement due aux journées plus courtes et à la baisse de luminosité, les facteurs déclencheurs de la dépression estivale ne sont pas clairement définis. La chaleur et l’humidité jouent un rôle important, comme l’explique Kelly Rohan, experte en dépression saisonnière et professeure de psychologie à l’Université du Vermont dans son ouvrage intitulé «Coping with the Seasons». «Les mêmes neurotransmetteurs qui contribuent à réguler l’humeur, jouent également un rôle dans la régulation de la température corporelle», note-t-elle.

Quel est le facteur déclencheur qui rend plus vulnérable à la dépression estivale? Des études indiquent que le dérèglement de notre rythme veille-sommeil est en cause. Les personnes qui passent des nuits blanches en raison de la chaleur et de la luminosité prolongée voient leur équilibre hormonal perturbé. La mélatonine, l’hormone du sommeil, ne peut pas être produite en quantité suffisante, alors qu’elle est essentielle à notre bien-être. De plus, en été, on a tendance à être un peu plus relax sur les horaires, ce qui perturbe le rythme habituel. Un tel déséquilibre peut également entraîner un dérèglement interne.

Tout le monde est de sortie

Autre élément déclencheur: en été la comparaison avec les autres augmente. Tandis que les uns voguent en bikini le long de la côte amalfitaine et se mettent parfaitement en scène sur TikTok, Instagram & Co., les autres ne peuvent pas se permettre de partir en vacances ou ne se sentent pas bien dans leur corps. À cette pression sociale s’ajoute celle que l’on se met soi-même: à peine le mercure grimpe-t-il que l’on ressent le besoin de sortir. Et ce, même si l’on préférerait rester chez soi à regarder une série.

Souvent, on cède à la pression sociale et on fait passer ses propres désirs au second plan. PEXELS/JESSICA MARIA

Pleine conscience et thérapie

Il est particulièrement important d’être attentif à ses besoins si l’on ressent les symptômes susmentionnés pendant la saison chaude. Des exercices de pleine conscience comme la méditation, des promenades en forêt ou l’obscurcissement de la chambre à coucher, pour une meilleure qualité de sommeil, peuvent être bénéfiques. En cas de dépression, estivale ou non, il est capital de demander de l’aide et de ne pas rester seul.