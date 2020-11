«Après s’être concertés et dans une volonté d’harmonisation et de clarté, les gouvernements des cantons de Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Genève et Jura ont décidé ensemble la réouverture des cafés et restaurants dès jeudi 10 décembre», a annoncé le canton de Vaud mercredi après-midi.

Fermeture à 23h

«Le gouvernement est aujourd’hui porteur de bonnes nouvelles», a commencé la présidente du Conseil d’État Nuria Gorrite, tout en rappelant que la situation restait très sérieuse. Et des bonnes nouvelles qui ont été prises de manière concertée avec les autres cantons, «pour une fois», a remarqué avec satisfaction le ministre de l’économie Philippe Leuba.

«Cela pourra se produire pour autant que les indicateurs sanitaires le permettent, et avec des mesures très strictes», a tout de même indiqué Nuria Gorrite. Les restaurants et les cafés pourront donc rouvrir tout en reprenant les mesures sanitaires qui avaient lieu avant leur fermeture: maximum 4 personnes par table, consommation assis et port du masque obligatoire dès que l’on n’est pas assis. De plus, ils seront obligés de fermer leurs portes à 23h et ne pourront pas ouvrir avant 6h du matin.

Et pour illustrer au mieux les mesures plus strictes que jusqu’ici, qui de mieux que Philippe Leuba et ses déclarations claires: «Pas de musique, pas de billard! Et fermeture à 23h, ça veut dire qu’on ne continuera pas à boire sa chope de bière devant l’établissement».

Des contrôles stricts seront menés pour s’assurer que les restaurants font respecter les mesures par leurs clients. «Un suivi cantonal sera assuré quant au monitorage de l’effet éventuel de la réouverture sur la pandémie. Cela signifie que cette décision peut être révoquée si la situation sanitaire l’exige», précise pour sa part le communiqué de presse du Canton de Vaud. À titre exceptionnel, le Canton autorise également les chaufferettes électriques sur les terrasses.

Repas de Noël à 10 personnes et stations de ski ouvertes

Par ailleurs, pour le canton de Vaud, les musées pourront rouvrir dès le 1er décembre et les services religieux pourront reprendre avec un maximum de 30 personnes. De plus, afin de donner un peu d’air aux famille pour Noël, la présidente du Conseil d’État a aussi indiqué que la limite de rassemblements à 5 personnes serait relevée à 10 personnes «du 18 décembre au 3 janvier».

«Les stations de ski devront nous soumettre un plan de protection strict, qui devra être approuvé avant qu’elles ne puissent ouvrir», a ensuite enchaîné Philippe Leuba. Les buvettes sur les pistes opéreront aux mêmes horaires que les remontées mécaniques.