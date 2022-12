Coupe du monde: A quoi sert ce match pour la troisième place?

Luka Modric et Zlatko Dalic n’ont pas décroché leur ticket pour la finale du Mondial.

«Cette petite finale sera dure mentalement. On va surtout donner du temps de jeu à ceux qui n'ont pas joué. Tout le monde doit participer. On a envie de finir troisième», a affirmé Walid Regragui à chaud devant les médias sur place, après la demi-finale perdue contre la France mercredi soir.

Envie partagée par son homologue croate. «Le match est une grande finale pour nous, pas une petite. Nous devons nous préparer dans tous les aspects, c’est quelque chose de grand si on obtient la médaille de bronze», a expliqué Zlatko Dalić.

Historiquement, cette petite finale a souvent permis aux équipes de remercier leur contingent devant un stade presque rempli. Cerise sur le gâteau: le troisième du tournoi perçoit davantage d’argent que le quatrième. 27 millions de dollars contre 25. Mais le gagnant (42 millions) et le second (30 millions), eux, obtiennent bien plus.