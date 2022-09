Maya Stojan: sa notoriété pour la bonne cause

Maya Stojan sera maman pour la première fois en janvier 2023 d’un garçon dont elle n’a pas encore choisi le prénom. DR

C’est une comédienne enceinte de presque six mois que découvriront les personnes présentes au gala donné en faveur de Humanitarian For Empowerment (HFE) et de ses activités en Ukraine samedi 17 septembre 2022, au Brassus (VD). Et si Maya Stojan, qui s’est mariée au rugbyman Todd Clever le 3 avril 2021, a accepté de faire le voyage depuis la Californie, où elle mène sa carrière d’actrice, c’est parce que la cause lui tient à cœur.

«Quand le docteur Naiken m’a demandé d’animer cette soirée peu après m’avoir nommée ambassadrice, j’ai d’abord hésité. J’avais beaucoup voyagé et travaillé et il fallait que je me repose. Puis j’ai pensé à tout le boulot de l’association et aux femmes en Ukraine enceintes ou qui s’occupent de jeunes enfants et je me suis dit que c’était ridicule de penser à moi», confie la Genevoise de 36 ans.

Maya donnera naissance à son premier enfant, un garçon, en janvier 2023 et sa grossesse lui fait voir les choses complètement différemment. «Je me sens connectée aux femmes du monde entier. Je ne peux pas imaginer ce que c’est que d’attendre un bébé, d’accoucher et de s’occuper d’enfants dans des zones de guerre», livre-t-elle, mettant l’accent sur le travail incroyable de l’association sur le terrain en Ukraine, mais également dans d’autres pays.