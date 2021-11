Syrie – A Raqa, la place des pendaisons devient celle des amoureux

Syrie : À Raqa, la place des pendaisons devient celle des amoureux

L’ancien fief du groupe État islamique, dont il a été chassé en 2017, respire un peu. On se bécote désormais là où étaient accrochées les têtes décapitées.

«Avant, on évitait même de passer par là pour ne pas voir le sang et être terrorisés», raconte le jeune homme de 25 ans, assis sur un banc près d’un bassin dans le square décoré d’arches en pierre.

L’EI, qui avait fait de Raqa la «capitale» de son califat en Syrie, y imposait une stricte ségrégation des sexes. Sa terrible police des mœurs y pourchassait ainsi les couples non mariés, leur faisant subir les pires sévices.

Les femmes ne pouvaient sortir qu’intégralement voilées et accompagnées par un tuteur. L’EI avait même interdit à la population de fumer ou d’écouter de la musique.

Aujourd’hui, les enfants jouent en riant dans le square, hommes et femmes devisent sur les bancs publics et se prennent en photo, et il fait bon y passer la soirée, lorsque des lumières multicolores illuminent les arches.