Cyclisme – A Rodriguez la 5e étape, Evenepoel nouveau leader

Cyclisme : À Rodriguez la 5e étape, Evenepoel nouveau leader

Le jeune espagnol a remporté en solitaire la 5e étape du Tour du Pays basque, pendant que le prodige belge a endossé le maillot de leader à la veille de l'arrivée.

Rodriguez, parti loin de l'arrivée, a devancé de quelques secondes le groupe de poursuite comptant dans ses rangs la plupart des favoris mais sans le Slovène Primoz Roglic, vainqueur sortant et leader de la course, et sans le champion du monde français Julian Alaphilippe.