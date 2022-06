Tennis: À Roland-Garros, le retour du roi Rafael Nadal

Il y avait de l’émotion, beaucoup, mais du soulagement, surtout. Après 2 h 18 d’une finale à sens unique où il a écrabouillé un Casper Ruud qui a plié sous le poids de l’événement (6-3 6-3 6-0), Rafael Nadal s’est pris la tête dans ses mains à 17 h 30. Le toujours plus recordman de titres en Grand Chelem (22) – deux longueurs d’avance sur Novak Djokovic et Roger Federer désormais – a donc remporté Roland-Garros pour la 14e fois. Mythique.

Timide au service

De 1-3 à 6-3

Mené deux sets à rien, le double tenant du titre du Geneva Open a vu la bande du filet ralentir son coup droit à 30A lors du second jeu de la troisième manche. Sur le point suivant, Nadal lui a porté le coup de grâce d’un revers croisé gagnant: 2-0, 5-0 et les premiers «E viva España» ont retenti. Une poignée de points plus tard, ce fut une véritable explosion de joie dans l’arène. Déchu l’année dernière, le roi venait de reconquérir son royaume.

«C’est très difficile de décrire ce que je ressens. Je ne croyais pas pouvoir être là, à 36 ans, à nouveau compétitif dans le tournoi le plus important de ma carrière», a réagi «Rafa», son trophée au bras lors de son discours, avant de lâcher une dernière phrase: «Je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, mais je vais me battre pour continuer!» De quoi gentiment balayer les rumeurs de retraite qui parcouraient le site parisien depuis 24 heures?

Pour la première fois de sa carrière, Nadal a donc remporté l’Open d’Australie et Roland-Garros la même année et devient ainsi le plus vieux joueur à soulever la coupe des Mousquetaires – le record de son compatriote Andres Gimeno (34 ans et 10 mois) tenait depuis 50 ans. Au passage, il a battu quatre top 10 (Auger-Aliassime, Djokovic, Zverev et Ruud). Seuls Mats Wilander (1982) et Roger Federer (2017) l’avaient fait avant lui. Immense.