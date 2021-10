Diplomatie – A Rome, Joe Biden cajole ses alliés européens

Diplomatie : À Rome, Joe Biden cajole ses alliés européens

En marge du G20, le président américain a multiplié les entrevues avec les dirigeants européens. Montrant ainsi qu’il est «profondément attaché à la relation transatlantique».

Du Vatican au Colisée en passant par le Forum Romain, il n’y a pas beaucoup de merveilles de la capitale romaine que les passagers du gigantesque convoi présidentiel – plus de 80 voitures par moments – n’aient vues, au moins furtivement, depuis l’arrivée jeudi du président américain. Lequel a multiplié les entrevues et les annonces.

Dimanche, au dernier jour du sommet du G20, Joe Biden et la cheffe de la Commission européenne Ursula von der Leyen sont venus ensemble devant les journalistes célébrer «une nouvelle ère» et une «étape importante» de la relation transatlantique. Tous deux ont annoncé la fin d’une brouille commerciale sur l’acier, datant de la présidence Trump, et promis de conclure dans ce secteur un vaste accord, à la fois pour lutter contre le changement climatique et résister à la concurrence chinoise.