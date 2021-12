Cinéma – A Rome, les studios de Cinecittà rêvent d’un nouvel âge d’or

Cinéma : À Rome, les studios de Cinecittà rêvent d’un nouvel âge d’or

La cité du cinéma italienne va toucher 260 millions d’euros grâce aux fonds de relance européen. De quoi retrouver son lustre d’antan d’ici 2026.

1 / 5 Autrefois baptisée «Hollywood sur Tibre», Cinecittà – «la ville du cinéma» en italien – a vu naître plus de 3000 films, dont 51 oscarisés. «Ben-Hur» et «La Dolce Vita» y ont été tournés. AFP Des péplums qui y ont vu le jour, les studios italiens gardent encore de nombreux décors, comme ceux-ci représentant la Rome antique. AFP Pour diversifier ses sources de revenus, Cinecittà accueille le public depuis 2011. AFP

Ils sont éternellement associés à l’âge d’or du cinéma italien, depuis longtemps révolu: écrasés par les mastodontes hollywoodiens, les studios de Cinecittà espèrent retrouver de leur lustre d’antan grâce aux fonds du plan de relance européen.

Les légendaires studios romains, passés sous contrôle public en 2017, vont toucher 260 millions d’euros avec l’ambition de devenir d’ici 2026 «un important pôle cinématographique européen». Ils espèrent arriver au moins à la hauteur de la concurrence: les studios de Pinewood et Shepperton près de Londres, ceux de Babelsberg en Allemagne et ceux de Korda en Hongrie.

Le retard de Cinecittà est significatif. Faute de pouvoir répondre à la demande du marché – exponentielle avec les séries et les programmes TV – Cinecittà renonce à 25 millions d’euros de chiffres d’affaires par an, selon le quotidien économique «Il Sole 24 Ore».

Piscine intérieure pour les tournages sous-marins

Dans le nouveau plan, 172 millions d’euros sont prévus pour l’adaptation de la capacité de production: doublement de la surface des studios (qui s’étendent actuellement sur 40 hectares), création de cinq nouveaux plateaux et reconstruction et l’agrandissement de cinq autres. Douze millions d’euros financeront une piscine intérieure pour les tournages sous-marins, un théâtre avec un écran vert à 360° et deux décors pour la réalité virtuelle avec des panneaux LED.

«Pour Cinecittà, il s’agit vraiment d’une opportunité unique car elle réunit deux situations difficiles à reproduire: le plan de relance et un marché en pleine explosion», explique Nicola Maccanico, directeur général des studios italiens. «C’est dans ce contexte de marché que l’idée de relancer Cinecittà est née (…) dans l’idée d’en fait un pôle de référence pour le nouveau marché de la production audiovisuelle en Europe.»

De «Ben-Hur» à «Gangs of New York», via «La Dolce Vita»

Autrefois baptisée «Hollywood sur Tibre», Cinecittà – «la ville du cinéma» en italien – a vu naître plus de 3000 films, dont 51 oscarisés. Des colosses internationaux comme «Ben-Hur» (1959) de William Wyler ou des films emblématiques comme «La Dolce Vita» (1960) de Federico Fellini y ont été tournés.

Inaugurés en 1937 à la périphérie sud de la capitale en tant que machine de propagande mussolinienne, les studios ont été témoins des différents bouleversements de l’histoire contemporaine de l’Italie: le fascisme, les bombardements alliés de 1944, l’utilisation des studios comme logements pour les personnes déplacées par la guerre, le «miracle» économique des années 1950/60, puis le déclin.

La concurrence de la télévision, la crise de l’industrie cinématographique italienne et l’abandon des grandes productions internationales ont relégué «la fabrique des rêves» dans la hiérarchie des grands studios depuis la fin des années 1960. Des «blockbusters» y sont parfois tournés, comme «Gangs of New York» de Martin Scorsese (2002), «Anges et Démons» de Ron Howard (2009) ou «6 Underground» de Michael Bay (2019), mais ils sont rares.

Paradis pour cinéphiles

Pour diversifier ses sources de revenus, Cinecittà accueille le public depuis 2011. Des groupes de touristes italiens et étrangers déambulent entre les studios, dont le plus connu est l’imposant Teatro 5 – le préféré de Fellini et le plus grand d’Europe –, ou se promènent dans des décors en plein air de la Rome antique ou de la Florence du XVe siècle. Un parc d’attractions sur le thème du cinéma a aussi ouvert ses portes dans la banlieue de Rome en 2014: Cinecittà World, conçu par le décorateur Dante Ferretti, trois fois récompensé par un Oscar.