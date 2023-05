À Rome puis à Berlin, Volodymyr Zelensky remercie ses soutiens

«Je suis venu parler de notre coopération et vous remercier une fois encore pour votre aide», a déclaré Volodymyr Zelensky à Giorgia Meloni.

Avant une visite à Berlin, dimanche, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, soucieux de maintenir ses soutiens, a rencontré, samedi, à Rome, les dirigeants italiens et le pape François. Le pape, âgé de 86 ans, qui a déjà accueilli Volodymyr Zelensky au Vatican, en février 2020, a appelé à de très nombreuses reprises à la paix en Ukraine, et encore ce samedi, lorsqu’il a souligné que cette guerre portait «des souffrances et des morts indicibles».