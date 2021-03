Football : À sa manière, la Norvège s’en prend au Qatar

Plusieurs clubs norvégiens s’étaient prononcés en faveur d’un boycott du Mondial 2022. Mercredi, à Gibraltar, leur sélection a marqué le coup.

«Droits humains, sur et en dehors du terrain»: grâce à cette inscription sur leurs tee-shirts, les footballeurs norvégiens ont dénoncé mercredi, lors du premier match de qualification du Mondial 2022 face à Gibraltar, la situation des travailleurs migrants au Qatar, qui accueillera la compétition.

Erling Haaland, Martin Odegaard et les autres joueurs scandinaves ont ainsi arboré un tee-shirt blanc avec ces quelques mots inscrits en noir lors des hymnes avant le début du match au Victoria Stadium de Gibraltar, alors que grandit le débat sur les droits humains dans l’émirat qui accueillera la Coupe du Monde de football fin 2022.

Faire pression

La veille, leur sélectionneur Staale Solbakken avait déclaré qu’il s’agissait «de faire pression sur la FIFA pour qu’elle soit encore plus directe, encore plus ferme à l’égard des autorités au Qatar, qu’elle leur impose des exigences plus strictes», sans révéler la nature de l’action que l’équipe allait mener.