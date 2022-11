Inde : L’eau du Gange est livrée à domicile pour un prix modique

Cette entreprise compte parmi de nombreuses autres, de la plus symbolique à la plus imposante, initiées par le Premier ministre nationaliste hindou Narendra Modi, pour promouvoir sa religion dans le pays officiellement laïc depuis son indépendance, il y a 75 ans.

Trois ou quatre jours à décanter

L’eau, une fois en jerrican, est transportée par camion à 100 km en aval, jusqu’à l’usine d’embouteillage, où elle est laissée trois ou quatre jours à décanter. Elle est ensuite filtrée, avant d’être transvasée manuellement dans des bouteilles en plastique de 30 centilitres. L’eau et la bouteille sont gratuites, les hindous qui les commandent ne paient que les frais de port, soit l’équivalent d’un euro. Ces petites bouteilles, portant une étiquette bleue et scellées par un bouchon rouge, ont été expédiées par millions depuis le lancement du programme, il y a trois ans.

Depuis l’arrivée au pouvoir de Narendra Modi, en 2014, son gouvernement a placé l’hindouisme au cœur de son projet pour la plus grande démocratie du monde, dans le pays de 1,4 milliard d’habitants qui compte aussi 210 millions de musulmans et autres minorités. Le plus grand projet religieux du Premier ministre est la construction d’un grand temple à Ayodhya, sur le site d’une mosquée séculaire détruite il y a trente ans par des fanatiques hindous. L’attaque avait engendré des violences interconfessionnelles ayant fait plus de 1000 morts, essentiellement musulmans.