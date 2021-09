Europe : À Saint-Marin, la bataille de l’avortement fait rage

Deux semaines avant un référendum sur sa légalisation, cet État enclavé dans le centre de l’Italie considère encore l’avortement comme un crime.

Des affiches de campagne pro et anti-avortement le 10 septembre 2021 à Saint-Marin.

Saint-Marin, minuscule et pittoresque république enclavée dans le centre de l’Italie, est l’un des rares États en Europe où l’avortement est toujours considéré comme un crime. À deux semaines d’un référendum sur sa légalisation, ce sujet explosif divise le micro-pays où l’Église catholique est omniprésente.

«Il faut en finir avec cette hypocrisie qui consiste à envoyer les femmes de l’autre côté de la frontière» pour avorter en Italie, «sans aucune aide», s’insurge Vanessa Muratori, membre de l’Union des femmes saint-marinaises (UDS), à l’origine du référendum. De minuit jusqu’à l’aube, accompagnée d’autres militantes, elle a collé sur les panneaux de la capitale les affiches de cette campagne qui s’annonce très tendue et dont l’issue est incertaine, en l’absence de sondages, trop coûteux à organiser.

«Votez oui, pour la liberté de choix» et «pour sortir de la clandestinité», proclame une pancarte. «Même à 12 semaines, je suis un enfant, sauve-moi!» riposte une affiche choc arborant l’image d’un fœtus. «Je suis une anomalie. Ai-je moins de droits que toi?» plaide un jeune trisomique sur une autre. Saint-Marin est l’un des derniers États d’Europe – avec Malte, Andorre et le Vatican – à interdire totalement l’avortement, même en cas de viol, inceste, maladie du fœtus ou danger pour la mère.

Quarante-trois ans après l’Italie voisine, le petit État peuplé de 33’000 habitants s’apprête à trancher, le 26 septembre, sur l’autorisation de l’IVG jusqu’à douze semaines de grossesse. Après, l’avortement ne serait autorisé qu’en cas de menace pour la vie de la mère ou d’anomalies détectées chez le fœtus «comportant un grave risque pour la santé physique ou psychique de la femme». À présent, l’avortement, dont l’interdiction remonte à 1865, est un crime passible d’une peine de prison allant jusqu’à trois ans pour la femme et six ans pour le médecin qui le pratique.

«Comme une criminelle»

«Je me suis sentie comme une clandestine, une criminelle», a confié à l’AFP sous le couvert de l’anonymat une habitante de Saint-Marin qui s’est vue contrainte d’aller en Italie pour avorter à l’âge de 22 ans et débourser près de 2000 euros. «Je voulais d’abord terminer mes études, je ne me sentais pas prête à être mère. Avorter, ce n’est jamais une promenade de santé, mais je n’ai pas regretté», assure-t-elle, désormais «mère heureuse» de deux enfants. «Au centre médico-social où j’ai eu un entretien avant l’intervention, j’avais l’impression d’être un simple numéro», dit cette femme qui en veut à son pays natal de l’«avoir abandonnée» dans un moment si difficile.