Football: À Sarajevo, les filles s’imposent 39 à 0!

On se souvient de la «sortie» de René Fasel, lors d’une interview accordée à La Tribune de Genève et 24 heures alors président de la Fédération internationale de hockey, lors des Jeux de PyeongChang, qui s’était indigné après le succès 8 à 0 des Suissesses face à la Corée du Sud. Les joueuses helvétiques auraient-elles dû lever le pied? Cette remarque il y a quatre ans du Fribourgeois avait fait jazzer, forcément.

‹‹Quels que soient les résultats obtenus en fin de saison, toutes les équipes de première division gagnent la même somme, et parmi ces clubs, il y en a évidemment certains qui n’utilisent la compétition que pour s’enrichir.››

S’ils ne remettaient pas en cause l’investissement de la formation des visiteuses, les patrons du club de la capitale ont pointé du doigt ceux de leurs adversaires qu’ils ont accusé d’avarice. «Il faut souligner que quels que soient les résultats obtenus en fin de saison, toutes les équipes de première division gagnent la même somme, et parmi ces clubs, il y en a évidemment certains qui n’utilisent la compétition que pour s’enrichir, quels que soient le classement et les performances de leur équipe», précisent les dirigeants de Sarajevo dans le communiqué.