Valais: A Saxon, des logements sont chauffés grâce aux frigos de la Migros

Valais : À Saxon, des logements sont chauffés grâce aux frigos de la Migros

Une technologie permet de récupérer la chaleur dégagée par les armoires frigorifiques et les congélateurs du supermarché. D’autres installations du genre fleurissent ailleurs en Suisse romande.

Les congélateurs et frigos de la Migros de Saxon permettent à des dizaines de voisins de se chauffer. (image d’illustration)

Récupérer l’énergie pour la réutiliser intelligemment: le principe a déjà fait ses preuves dans de nombreux domaines. Mais «emprisonner» la chaleur qui se dégagent des frigos et congélateurs d’un supermarché pour la redistribuer aux bâtiments avoisinants est un peu moins courant et relève d’une technologie qui nécessite de penser les infrastructures de manière globale. C’est ce qui a été fait à Saxon, où la chaleur dégagée par les installations frigorifiques de la succursale Migros permettent d’alimenter 9 commerces et 72 logements, relate «Le Nouvelliste».