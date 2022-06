Guerre en Ukraine: A Severodonetsk, les Ukrainiens «tiennent bon»

Guerre en Ukraine : À Severodonetsk, les Ukrainiens «tiennent bon»

Les forces ukrainiennes défendant la ville de Severodonetsk, dans l’Est, résistent malgré les assauts des troupes de Moscou. Mais les Russes sont «plus nombreux et plus puissants», a indiqué lundi le président Volodymyr Zelensky.

Selon Volodymyr Zelensky, qui s’exprimait lors d’une rencontre avec des journalistes à Kiev, la situation sur le front Est est «difficile». Les villes de Severodonetsk et celle jumelle de Lyssytchansk «sont aujourd’hui des villes mortes», a-t-il dit. «Nous tenons bon, mais ils sont plus nombreux et plus puissants», a lâché Volodymyr Zelensky, ajoutant que le commandement ukrainien «prendra des décisions selon la situation».