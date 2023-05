Tunisie: la morgue de Sfax est submergée par les corps de migrants noyés

«Mardi, on avait plus de 200 corps, bien au-delà de la capacité de l’hôpital (ndlr: Habib Bourguiba de Sfax), ce qui crée un problème sanitaire», a déclaré Faouzi Masmoudi, porte-parole du tribunal de Sfax, agglomération du centre-est d’un million d’habitants. «Nous ne savons pas qui ils sont, ni de quel naufrage ils proviennent et le nombre augmente», a-t-il ajouté.

Plus de 220 morts et disparus depuis le début de l’année

Depuis le début de l’année, «on a dénombré en date du 24 avril plus de 220 morts et disparus, en majorité originaires d’Afrique subsaharienne», indique pour sa part Romdhane Ben Amor, du Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES), ONG spécialisée dans les migrations. Selon le FTDES, «plus de 78% des départs ont eu lieu depuis les côtes de Sfax et Mahdia».