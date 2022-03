Covid-19 en Chine : A Shanghai, une «armée» de livreurs ravitaille les confinés

Ils travaillent parfois jusqu’à 15 heures par jour et disent effectuer jusqu’à 100 livraisons dans la journée.

Alors que la stratégie chinoise de «Zero Covid» semblait avoir porté ses fruits, la Chine est actuellement confrontée à une flambée épidémique, avec plusieurs milliers de nouveaux cas par jour. Samedi, le gouvernement annonçait deux nouveaux décès, les premiers depuis plus d’un an. La ville de Shanghai, touchée, a confiné certains quartiers et organisé un grand dépistage. Résultat: les applications de livraisons de courses et de repas font face à un énorme afflux de commandes dans la métropole de 25 millions d’habitants. Et elles peinent à suivre la cadence.