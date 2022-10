Hockey: A Sierre, le derby valaisan

Ça a été tendu sur la fin – quatre pénalités de match à la 46 e pour Dan Weisskopf, Yves Brantschen, Cyril Oehen et Sacha Berthoud –, mais les joueurs de Graben ont fini par faire plaisir aux 4058 spectateurs de la Cité du Soleil. Sierre a vite mené 2-0 après 202 secondes, puis Evgenï Chiriaev a égalisé avant la 9 e . Il y avait 3-3 à l’appel de la dernière période et Eric Castonguay a propulsé les siens vers la victoire après 27 secondes. Benjamin Bougro (46 e ) et Dominik Volejnicek (48 e ) ont fait le reste.

Le HC La Chaux-de-Fonds n’a pas connu trop de problèmes pour venir à bout de la lanterne rouge des Ticino Rockets (5-2). Les Neuchâtelois du haut ont tout de même patienté jusqu’à la 29e et un but de Kay Schweri pour passer définitivement devant. Loïc In-Albon a été l’abeille la plus en vue, avec un but et deux passes décisives.