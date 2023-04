Hockey sur glace: A Sierre, le dossier de la patinoire effectue un pas de géant

Les parties prenantes du projet, de gauche à droite: MM. Mc Sorley, Jeanneret, Berthod, Féraud et Bonnet.

C’est officiel: les autorités de la Ville de Sierre ont signé un accord-cadre avec Urban Project SA, une société basée à Genève et à Bulle et habituée depuis une décennie à gérer et à assumer la responsabilité de grands projets immobiliers.