Formule 1: A Silverstone, Max Verstappen signe une nouvelle pole position

À Silverstone, Max Verstappen viser un sixième succès consécutif et un huitième en dix courses cette saison.

Le leader du championnat du monde de Formule 1, Max Verstappen (Red Bull), a décroché une septième pole position sur dix possibles cette saison (la cinquième consécutive), samedi lors des qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone.

Le Néerlandais, qui a remporté les cinq dernières courses, s'élancera dimanche devant les surprenantes McLaren du Britannique Lando Norris et de l'Australien Oscar Piastri, tandis que le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) complètera la deuxième ligne. L'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) partira au 5e rang, devant les Mercedes de George Russell et l'idole locale Lewis Hamilton. Le Thaïlandais Alex Albon, très rapide depuis le début du week-end au volant de sa Williams, a pris la 8e place devant le vétéran espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) et le Français Pierre Gasly (Alpine).

Sergio Pérez déçoit encore

Le Mexicain Sergio Pérez, 2e au classement provisoire du championnat du monde, a encore déçu en se montrant incapable d'éviter l'élimination en Q1 avec la seconde Red Bull. Il démarrera seulement en 16e position et devra cravacher dimanche pour inscrire quelques points. Le Canadien Lance Stroll (Aston Martin) et le Français Esteban Ocon (Alpine) ont également manqué leurs qualifications et partiront respectivement 12e et 13e, derrière l'Allemand Nico Hülkenberg (Haas).

Au terme de qualifications débutées sur un circuit mouillé mais qui a séché au fur et à mesure, Verstappen s'est un peu fait peur en fin de session mais a repris in extremis la première place au surprenant Norris, qui avait fait se lever des dizaines de milliers de supporters britanniques quelques secondes plus tôt en s'emparant du meilleur temps.

Le Néerlandais, qui visera un sixième succès consécutif et un huitième en dix courses cette saison, aura l'occasion sur le mythique circuit de Silverstone de creuser encore plus l'écart en tête du championnat du monde, où il devance déjà Pérez de 81 longueurs.