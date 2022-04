Asie – A Singapour, une rare manifestation contre la peine de mort

Asie : À Singapour, une rare manifestation contre la peine de mort

Dans un pays où toute protestation de rue est un événement exceptionnel, près de 400 manifestants ont publiquement rejeté, dimanche, la peine capitale. La première exécution depuis 2019 vient d’avoir lieu.

«La peine capitale est un système brutal, qui fait des brutes de nous tous», a lancé Kirsten Han, une militante connue, dans un discours à la foule, appelant «à combattre plutôt les inégalités et des systèmes d’exploitation et d’oppression qui laissent des gens en marge et sans soutien». Les manifestations sont rarement autorisées à Singapour, et mis à part au «Speakers’ Corner», il est illégal, même pour une seule personne, de faire une protestation publique sans autorisation de la police.