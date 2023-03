Football: A Sion, David Bettoni est revenu aux fondamentaux

David Bettoni (à dr.) a surtout mis l’accent sur la préparation physique de ses troupes durant la trêve internationale. Pascal Muller/freshfocus

«Il faut que je gagne des matches pour qu’il y ait plus de monde ou quoi?» David Bettoni a préféré manier l’ironie en voyant que trois journalistes peuplaient la salle de presse du FC Sion jeudi, à Riddes (VS).

Pendant la trêve internationale, le Français et son staff se sont attelés à mettre à flot un groupe qui souffrait physiquement. «Mon équipe se porte mieux. Je vois déjà autre chose, un état d’esprit différent. La veille du match amical contre le LS samedi passé (1-1), les gars avaient couru près de 7 kilomètres, et 27 en tout sur la semaine. Le but, c’est d’être prêts pour la fin de la saison.»

«Nous avons travaillé sur nos centres cette semaine et nous allons essayer de jouer plus haut.» David Bettoni, entraîneur du FC Sion

Trois semaines après son arrivée sur le banc sédunois et deux revers contre Young Boys et Grasshopper, l’ex-adjoint de Zinédine Zidane au Real Madrid en a terminé avec son état des lieux. «Il y a eu quatre coaches cette saison, donc j’ai voulu reprendre les bases. Parce que les fondamentaux, dans le football comme dans la vie, passent par des choses simples. Et grâce à ce travail avec ou sans le ballon, j’ai découvert des joueurs bien plus sûrs d’eux.»