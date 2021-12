insolite – A ski contre un faucon

Opération de sensibilisation

En plus de proposer une activité originale, le but est de sensibiliser le public à ces espèces méconnues ainsi que de faire découvrir leurs capacités. «On peut expliquer que le faucon est l’animal le plus rapide sur Terre, mais personne ne peut se faire une idée. Par contre, quand on a un référentiel en voyant un skieur en train de descendre et, d’un seul coup, le faucon le dépasse comme un TGV, on comprend qu’il va vraiment vite», indique Jacques Olivier Travers à France 3 Auvergne Rhône Alpes.