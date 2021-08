Saint-Gall : À ski sur l’asphalte, tracté par une voiture

Maurice Grob aime les poussées d’adrénaline. Son dernier «exploit»: faire du ski sur le goudron, tiré par une auto. Et ce, à 82 km/h!

Maurice Grob, 28 ans, habitant Wattwil (SG) est toujours à la recherche de sensations fortes à ski. «J’aime aller vite!» confirme-t-il. L’hiver, sur les pistes enneigées, il se lâche. Et pour ne pas s’ennuyer en été, il a imaginé poursuivre sa passion mais en utilisant un autre moyen: se faire tracter par une voiture. Il va si vite que des étincelles jaillissent de dessous les lattes, comme le montre une vidéo de ses exploits.

«Record» non homologué

Samedi, il a battu un «record» sur une route de campagne, selon ses dires. Mais le freinage a été quelque peu douloureux. En effet, il s’est foulé le poignet et s’est écorché les fesses. «C’était cool! Je sentais le plastique de la semelle des skis qui fondait et j’ai dû énormément me concentrer», avoue-t-il. Au compteur, il pense avoir atteint 82 km/h. Avec ce résultat, il dépasse l’Espagnol Jan Farrell, qui affirme avoir «skié» ainsi à 64 km/h il y a cinq ans. Dans le Livre Guinness des records, il est fait mention d’un athlète de l’extrême, Erik Roner, qui a atteint les 51 km/h en 2008. Cet Américain est décédé en automne 2015 lors d’un saut en parachute, en Californie.