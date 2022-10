Etats-Unis: A son procès, Harvey Weinstein accusé de s’être servi de son pouvoir

États-Unis : À son procès, Harvey Weinstein accusé de s’être servi de son pouvoir

L’ancien «roi» du cinéma âgé de 70 ans, aux grands succès primés comme «Pulp Fiction» ou «The Artist», a déjà été condamné à New York où il purge depuis 2020 une peine de 23 ans de prison, également pour viol et agression sexuelle.

Un verdict qui fut un événement fondateur pour le mouvement #MeToo né il y a tout juste cinq ans aux États-Unis et qui déclencha une déferlante mondiale toujours en cours contre les violences sexuelles faites aux femmes. Cette fois Harvey Weinstein fait face à onze chefs d’accusation pour des faits présumés de viols et d’agressions sexuelles commis sur cinq femmes dans des hôtels de Beverly Hills et de Los Angeles entre 2004 et 2013.