Coronavirus Le canton de Neuchâtel impose le masque dans ses magasins

Après Vaud, Genève ou le Jura, c’est au tour des magasins neuchâtelois d’imposer le masque à leurs clients. Et ce depuis vendredi.

Le masque devient obligatoire dans les magasins neuchâtelois pour renforcer la lutte contre le coronavirus. La mesure, qui entre en vigueur vendredi et durera jusqu’au 30 septembre, touche les commerces d’une capacité de plus de dix personnes, y compris le personnel.

Niveau d’alerte relevé

Depuis le 10 août et durant cinq jours d’affilée dans le canton, le nombre de trois cas par jour a été dépassé avec un pic à sept cas les 12 et 13 août. Les retours de voyage et le cadre familial sont les principales causes de transmission.