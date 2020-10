Arménie-Azerbaïdjan : À Stepanakert, des mères pleurent leurs fils morts au combat

Le nombre de soldats morts dans le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ne cesse d’augmenter. Une nouvelle trêve est entrée en vigueur mais les deux camps s’accusent déjà de l’avoir violée.

Le cimetière de Stepanakert, capitale et la plus grande ville du Nagorny Karabakh, est le théâtre de scènes déchirantes.

Au cimetière, dans le centre de Stepanakert, des tractopelles ont dû faire des terrassements sur deux niveaux pour accueillir les morts des nouveaux combats, en contrebas du carré où sont enterrés plus d’une centaine de soldats tués lors de la première guerre.

Dans ce carré aux allées propres planté de pins, les tombes sont en pierre et imposantes, gravées des portraits des défunts. 1993 et 1994 sont les années de décès les plus courantes.