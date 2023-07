Australie: A Sydney, un quartier en passe d’éradiquer la transmission du VIH

Cette disparité est due à un taux beaucoup plus élevé de dépistage du VIH et à l’utilisation de la prophylaxie pré-exposition (PrEP). (Image prétexte)

«Nous y sommes presque»

On estime que plus de 20% des hommes sont homosexuels dans ce quartier incluant la banlieue Darlinghurst, et qu’ils représentent la grande majorité des cas de VIH de la ville. Plusieurs régions du Royaume-Uni et d’Europe occidentale ont également connu une baisse rapide des nouveaux cas de VIH.