Ain (F) - A-t-elle agi par «vengeance» envers les hommes?

C’est lors d’un rapport incluant des jeux sadomasochistes que l’homme aurait violé la jeune femme, qui aurait saisi un couteau pour se défendre et l’aurait tué.

«Je suis rentrée dans un engrenage, comme si ce n’était pas moi qui avais fait tout ça», a dit mardi la jeune escort girl, jugée depuis lundi pour le meurtre d’un client à Saint-Genis-Pouilly (F) en 2017. Le regard de plus en plus apeuré, à mesure de l’avancement du procès, A. a continué à prétendre qu’elle a été violée et a voulu se défendre face à son client «devenu fou». Il n’a pourtant «jamais été violent», a témoigné une autre escort, qui a connu la victime durant plusieurs mois.