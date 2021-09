France : A-t-elle étranglé son mari avec la rallonge du fer à repasser?

Une quinquagénaire comparaît pour avoir tué son mari après avoir subi des années sa violence. Hébétée, elle était restée 15 jours avec son cadavre.

Coups, insultes, menaces: selon ses déclarations, étayées par les témoignages de l’entourage du couple, Laurence S. était victime de violences physiques et psychologiques depuis 26 ans. Son époux, atteint de troubles bipolaires et qui l’accusait d’une relation extraconjugale, était devenu de plus en plus agressif au fil des années, alors que s’accentuaient leurs difficultés financières.