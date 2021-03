Drake : A-t-il avoué en musique avoir couché avec Kim Kardashian?

Drake a publié l’EP «Scary Hours 2» jeudi 4 mars 2021. Ses fans se demandent si dans le titre «Wants and Needs» il n’aurait pas confessé une coucherie.

C’est la question à un million que tout le monde se pose depuis que le rappeur a lâché son EP «Scary Hours 2»: est-ce que Drake a couché avec Kim Kardashian alors que cette dernière était mariée à Kanye West? De nombreux internautes pensent que oui après avoir écouté attentivement le titre «Wants and Needs» extrait de cet EP. Surtout à cause de cette petite phrase lâchée par le Canadien de 34 ans: «Je devrais probablement faire un lien avec Yeezy (ndlr: surnom de Kanye West). J’ai besoin de Jésus. Mais dès que je commençais à confesser mes péchés, il ne voulait pas me croire.» Nombre de fans de Drake ont vu dans ces quelques mots le fait qu’il reconnaisse avoir couché avec Kim Kardashian. «Est-ce que Drake vient en gros de dire qu’il avait couché avec Kim?», «Il vient de dire simplement qu’il s’était tapé Kim et qu’il l’avait dit à Kanye», «Les avocats du divorce de Kanye à Kim K: «Que veut dire Drake dans le titre «Wants and Needs?», peut-on notamment lire sur Twitter.