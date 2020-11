Intéressé par son argent?

Lors de son interrogatoire, l’accusé a expliqué que lui et sa petite amie aimaient le sadomaso. Le soir des faits, il l’aurait étranglée avec un linge pour décupler le plaisir. Il dit avoir trop serré, mais pas intentionnellement. L’autopsie confirme: la jeune femme est morte par asphyxie.

Or une découverte faite quelques mois plus tard dans l’hôtel en question jette une toute autre lumière sur l’affaire. Lors de travaux d’entretien de l’ascenseur, des ouvriers ont trouvé la carte de crédit de la victime, planquée dans une cachette. Les enquêteurs pensent que l’Allemand l’a déposée là pour la récupérer plus tard. Tout porte ainsi à croire qu’il s’intéressait à son argent. La Britannique était en effet une riche héritière. Sa fortune est estimée à plusieurs millions, écrit le quotidien alémanique. La procureure en charge du dossier, Petra Canonica Alexakis, le soupçonne d’avoir agi par cupidité.